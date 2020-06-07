شفاء أصغر طفل بعزل منية النصر بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شفاء وخروج أصغر طفل متواجد بقسم العزل بمستشفى منية النصر منذ عدة أيام ويدعى حسن ويبلغ من العمر عاما ونصف العام من قرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس والذى شفى تماما من فيروس كورونا وعودته إلى منزله.‎وكان قسم العناية بمستشفى منية النصر المركزى، قد استقبل الطفل المصاب حيث كان يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة وكحة نتيجة مخالطته أحد المصابين بالقرية وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام.‎فيما جرى تحويله إلى الحجر الصحى بتمى الأمديد لعدة أيام وعقب استقرار حالته تمت إعادته لقسم العزل بمستشفى منية النصر الأسبوع الماضى لاستكمال العلاج، حيث جرى خروجه اليوم عقب شفائه التام.‎كان مكى قد أعلن صباح اليوم عن خروج 16 حالة تعاف تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة وخروج 19 حالة بعد تحول نتائجها من إيجابى كورونا إلى سلبي لتتم متابعتها عن طريق فرق الطب الوقائى، سواء بالدقهلية أو بمحافظاتهم.