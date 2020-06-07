البرلمان: مصر سترد بقسوة على تهديد أمنها واستقرار ليبيا

أشاد مجلس النواب، في جلسة تاريخية اليوم، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه تجاه ليبيا، في برقية أرسلت له بتأييد من كامل الأعضاء.وتحول الجزء الأكبر من جلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إلى استفتاء شعبي جديد على حب الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد واسع النطاق دون تحفظات، للخطوات الجادة والقوية من أجل وحدة الأراضي الليبية فى المبادرة العالمية التي أعلنها، أمس السبت، في حضور خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.واستنكر النواب "العربدة التركية" من الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان في الأراضي الليبية، مؤكدين أن الحفاظ على ليبيا ضد كل أخطار تهددها هدف مصر، فضلا عن رفض أي تدخل في الشأن الليبي الداخليوقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن ليبيا هي عمق للأمن الاستراتيجي المصري، ومن يسعى إلى إحياء الماضي، وعليه أن ينسى ذلك ولن تسمح مصر على الإطلاق أن تكون ليبيا في يد مجموعة من الإرهابيين.وأكد عبدالعال، أن مصر دولة قوية ممتدة للتاريخ، بشعبها وبجيشها، ولدينا عقيدة بأن ندافع عن أراضينا، وأي تهديد وليس اعتداء سيكون الرد قاسيا، ومصر بجيشها لا تعتدي على أحد ولكن تدافع عن أمنها القومي أيًا وجد.