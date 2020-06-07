ضبط 125 مخالفا لقرار وقف البناء

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 125 شخصا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.