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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 125 مخالفا لقرار وقف البناء

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:36 م
وقف البناء
وقف البناء
مريم جبل _عمرو المزيدي
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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 125 شخصا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

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