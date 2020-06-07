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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التضامن الاجتماعي: «حياة كريمة» تستهدف خدمة 15 مليون فرد

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:26 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
هدير شعراوي
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قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة حياة كريمة، إن مبادرة "حياة كرمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى من المبادرة خدمت 143 قرية موزعة على 11 محافظة، منهم 7 محافظات بالوجه القبلي، لافتا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المبادرة يصل إلى 3 مليون أسرة، أي ما يعادل 15 مليون فرد.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وذلك في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدي، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء فى الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".

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