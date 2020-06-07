182 مصريًا عالقًا بجدة يصلون إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة جوية استثنائية تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية قادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها 182 راكبا مصريا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نقل آلاف المصريين من مختلف دول العالم والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع وزارات الطيران المدنى والخارجية والهجرة والجهات المختصة.وعقب وصول الرحلة التابعة لشركة "سكاى ايجيبت" إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من مطار جده الدولى، قامت السلطات المختصة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة.كما قامت السلطات المختصة بادارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين بالكشف الطبى على الراكبين للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة الدولى بعد التوقيع على إقرار العزل الذاتى الطبى بمنازلهم.