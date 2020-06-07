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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب 534 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات في المنوفية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:20 م
حملة علي شوارع المنوفية
حملة علي شوارع المنوفية
ولاء القاضى
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صرح العميد مصطفى إبراهيم أنه تم سحب 64 رخصة قيادة لسائقي السيارات، وذلك على مدار يومين بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالي 534 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.

هذا وقد وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس حفاظًا على سلامتهم.

كان ذلك في إطار المتابعة اليومية لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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