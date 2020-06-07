سحب 534 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات في المنوفية

صرح العميد مصطفى إبراهيم أنه تم سحب 64 رخصة قيادة لسائقي السيارات، وذلك على مدار يومين بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالي 534 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.هذا وقد وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس حفاظًا على سلامتهم.كان ذلك في إطار المتابعة اليومية لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.