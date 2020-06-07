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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر»: إعلان القاهرة مكسب تاريخي لاستقرار ووحدة ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:17 م
السيسي
السيسي
عائشة حسن
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أشاد حزب المؤتمر بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ"إعلان القاهرة"، وتشتمل على احترام المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا ودعوة جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، في بيان اليوم، إعلان القاهرة بمثابة مكسب تاريخي لحل الأزمة الليبية سلميا وحقن نزيف دماء الشعب الليبيي والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وقال الربان عمر المختار صميدة، إن الإعلان الذي جاء بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبيي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي، أكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها، في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين والتي تجعل من أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري.

وطالب صميدة المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، مناشدا جميع القوى السياسية والشعب الليبيي الالتزام بجميع البنود التي جاءت في "إعلان القاهرة" للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا وثرواتها ومقدراتها والقضاء على الإرهاب والإرهابيين داخل الأراضي الليبية.

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