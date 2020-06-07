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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 3 محال تجارية وصالون حلاقة ومقهى بالشرقية لمخالفتهم قرارات الحظر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:14 م
غلق محال
غلق محال
سارة الوردانى
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غلق وتحرير محاضر لـ 3 محال تجارية وصالون حلاقة ومقهى؛ لمخالفتهم قرارات الحظر بقرى مركز أبوحماد.

وقام المحافظ بزيارة مفاجئة لقرية الحلمية التابعة لرئاسه مركز ومدينة أبوحماد، وخلال تفقده لشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام محلين لتجارة الأدوات الصحية وقطع غيار السيارات بمواعيد الغلق المحددة، وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجارى مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالغلق الفوري للمحلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

توجه محافظ الشرقية لقرية كفر عياد التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، وأثناء مروره بشوارع القرية تم رصد محل لتجارة الأدوات الكهربية وصالون حلاقة غير ملتزم صاحبيهما بمواعيد الغلق المحددة، ليصدر المحافظ تعليماته بالغلق الفوري لهما واتخاذ اللازم حيالهما.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمركز أبوحماد زيارة تفقدية لقرية كفر العزازي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخلال تفقده شوارع القرية، تلاحظ للمحافظ مقهي يفتح أبوابه ويقدم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادره المعدات المستخدمه في المقهى وغلقه وتشميعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبه.

وأكد محافظه الشرقية على أصحاب المحال التجارية بضرورة التعاون مع الأجهزه التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحدده حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مطالبًا المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارة محافظ الشرقية لمركز أبوحماد تمكن من ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وأثناء وقت الحظر، ليأمر رجال المرور بسحب رخصة القيادة للسيارة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الصباحية والمسائية المفاجئه لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق الحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

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