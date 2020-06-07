ضبط 792 هاربا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 792 حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام كالتالي: "4 أحكام جنايات، 154 حكم حبس جزئي، 33 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 420 أحكام غرامات، و181 أحكام المخالفات''، جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.