بث مباشر لمؤتمر إجراءات انعقاد الثانوية العامة اليوم

تبث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الساعة الخامسة مساء اليوم، بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي، بخصوص إجراءات إنعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائي، على القنوات المصرية.وأعلن الدكتور طارق شوقي أنه سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء الموتمر الصحفي.في ذات السياق، تنشر الوزارة فيديوهات تعريفية لكيفية دخول اللجان الامتحانية للثانوية العامة والبالغ عددها 3313 لجنة أساسية علي مستوي الجمهورية.وتهدف الفيديوهات لمساعدة المراقبين المنتدبين في اللجان علي كيفية تنظيم دخول الطلاب اللجان، بشكل يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء جلوسهم باللجان التي لن تزيد عن 14 طالب بكل لجنة فرعية، بما يساعد علي وقاية الطلاب من انتشار فيروس كورونا.تأني تلك الفيديوهات في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ تحت أشراف نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدكتور رضا حجازي.يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد في موعدها المقرر يوم 21 يونيو القادم، ويخوضها ٦٥٣ ألف طالب فما يزيد عن ٥٦ ألف لجنة فرعية.