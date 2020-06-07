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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 181200 طن قمح بالقليوبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:54 ص
القمح
القمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن مجدى عامر، وكيل تموين القليوبية، استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أنه وصل إجمالى ما تم استلامه حتى صباح اليوم الأحد، 181200 طنا و517 كيلو من الفلاحين.

وأضاف فى بيان له، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأوضح أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

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