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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تمد استقبال أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية لـ 4 يونيو

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:51 ص
التعليم
التعليم
نورهان عبدالرحمن
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تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهى المدة المحددة لاستلام الأبحاث الخميس 4 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يتم تقييم الأبحاث وإعلان نتائجها قبل بدء الوزارة فى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية المقرر لها 25 يونيو الجارى.

من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد، أنه يتم تجميع البيانات الخاصة بإعداد الطلبة التى سلمت الأبحاث حاليا من المديريات التعليمية، وحصر العدد الإجمالى للأبحاث المستهدف استلامها من طلبة النقل بالمدارس الفنية قد يصل إلى أكثر من ١.٣ مليون بحث من طلاب سنوات النقل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ يوم 17 مايو 2020 وحتى الأسبوع المقبل، ورقيا وإلكترونيا.

وكانت أكدت الوزارة، أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا (لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا) حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.

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