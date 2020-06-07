ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2002 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.