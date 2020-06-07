5 قرارات من «طوارئ المحامين» لمواجهة كورونا

عقدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، اجتماعا بمقر النقابة العامة، لبحث آخر التطورات الخاصة بنشاطها، ترأسه عبدالحفيظ الروبي، وفاطمة الزهراء غنيم، عضوا اللجنة ومجلس النقابة العامة، نظرًا لاعتذار محمد الكسار، عضو المجلس عن الحضور لظروف خاصة.واستمعت اللجنة لمقترحات الأعضاء بشأن ما تقدمة اللجنة وأوجه تفعيل أنشطتها بشكل عام، وقررت إصدار تفويض من النقيب العام لأعضائها بالمركزية والفرعيات لمخاطبة الجهات المعنية كوزارة الصحة ووكلائها بالمحافظات، ووزارة الداخلية ومدريات الأمن بالمحافظات، والمستشارين رؤساء المحاكم فيما يخص أنشطة ومهام اللجنة المكلفين بها.وقررت اللجنة أيضا التعاقد مع طبيب أمراض صدرية لتواجد بالنقابة خلال الثلاثة أيام التي لا يتواجد فيها طبيب النقابة الحالي، أيضا تكليف عضوها خالد مهنى كمتحدث رسمي باسمها، وتفويض كلًا يحيى عيسى، وأحمد رزق، بمقابلة المسئولين بوزارة الصحة، لبيان مدى استعدادتهم وماهي متطلباتهم للموافقة على تجهيز نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كبديل لمستشفى العزل.كما تم تكليف فاطمة الزهراء غنيم، باستمرار ومتابعة التواصل مع وزارة الصحة والجهات المعنية وشركات الأدوية لسرعة توفير العلاج.