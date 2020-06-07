رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

5 قرارات من «طوارئ المحامين» لمواجهة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:38 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
طباعة
عقدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، اجتماعا بمقر النقابة العامة، لبحث آخر التطورات الخاصة بنشاطها، ترأسه عبدالحفيظ الروبي، وفاطمة الزهراء غنيم، عضوا اللجنة ومجلس النقابة العامة، نظرًا لاعتذار محمد الكسار، عضو المجلس عن الحضور لظروف خاصة.

واستمعت اللجنة لمقترحات الأعضاء بشأن ما تقدمة اللجنة وأوجه تفعيل أنشطتها بشكل عام، وقررت إصدار تفويض من النقيب العام لأعضائها بالمركزية والفرعيات لمخاطبة الجهات المعنية كوزارة الصحة ووكلائها بالمحافظات، ووزارة الداخلية ومدريات الأمن بالمحافظات، والمستشارين رؤساء المحاكم فيما يخص أنشطة ومهام اللجنة المكلفين بها.

وقررت اللجنة أيضا التعاقد مع طبيب أمراض صدرية لتواجد بالنقابة خلال الثلاثة أيام التي لا يتواجد فيها طبيب النقابة الحالي، أيضا تكليف عضوها خالد مهنى كمتحدث رسمي باسمها، وتفويض كلًا يحيى عيسى، وأحمد رزق، بمقابلة المسئولين بوزارة الصحة، لبيان مدى استعدادتهم وماهي متطلباتهم للموافقة على تجهيز نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كبديل لمستشفى العزل.

كما تم تكليف فاطمة الزهراء غنيم، باستمرار ومتابعة التواصل مع وزارة الصحة والجهات المعنية وشركات الأدوية لسرعة توفير العلاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

«هاشيت أنطوان» تصدر طبعة جديدة للرواية البوليسية «نداء الكوكو»

منصة «الفن المعاصر» تستضيف شرف الدين ماجدولين.. غدا

«كتاب باذبين».. عودة الطفل إلى مدينته الضائعة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين