الجيزة تحول ترعة المريوطية لكورنيش سياحي (صور)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية، والتى تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوى المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة الهامة للمنطقة باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وتماشيًا مع أعمال التطوير التى تشهدها الجيزة.وأكد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تغطية 200 م من الترعة، حيث تم الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم إتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة والتى كان يعانى منها المواطنين على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن التكلفه الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الــ200 مليون جنيه.وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8كم بدءًا من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى والتى سوف يلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل في المظهر الجمالي لمسار الترعة، حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.وأضاف أنه يتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الانتظام في تنفيذ الجدول الزمنى المحدد وعدم تأثير أى أحداث عليها.