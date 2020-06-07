رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 7 من الفريق الطبي بمركز يوسف الصديق في الفيوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:37 ص
كورونا
كورونا
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أعلنت الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة، اليوم الأحد، إصابة ٧ حالات من الفريق الطبي داخل مركز ومدينة يوسف الصديق بكورونا.

وأوضحت الإدارة، أن الإعلان عن كافة تفاصيل وأعداد المصابين والمخالطين لهم لدعم المواطنين، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء فى منازلهم ومنع التجمعات لمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد، بين أهالي مركز ومدينة يوسف الصديق.

وناشدت الإدارة، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم المخالطة والتجمعات بين المواطنين، ومنع إقامة الأفراح والجنازات، وكذلك عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لمكافحة انتشار العدوى بين الأهالي.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 39 درجة

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

«هاشيت أنطوان» تصدر طبعة جديدة للرواية البوليسية «نداء الكوكو»

منصة «الفن المعاصر» تستضيف شرف الدين ماجدولين.. غدا

«كتاب باذبين».. عودة الطفل إلى مدينته الضائعة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين