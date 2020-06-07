إصابة 7 من الفريق الطبي بمركز يوسف الصديق في الفيوم

أعلنت الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة، اليوم الأحد، إصابة ٧ حالات من الفريق الطبي داخل مركز ومدينة يوسف الصديق بكورونا.وأوضحت الإدارة، أن الإعلان عن كافة تفاصيل وأعداد المصابين والمخالطين لهم لدعم المواطنين، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء فى منازلهم ومنع التجمعات لمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد، بين أهالي مركز ومدينة يوسف الصديق.وناشدت الإدارة، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم المخالطة والتجمعات بين المواطنين، ومنع إقامة الأفراح والجنازات، وكذلك عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لمكافحة انتشار العدوى بين الأهالي.