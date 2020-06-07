محافظ القليوبية يتابع الأوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمي

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمي، وذالك ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة.وتابع المحافظ، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.وأكد الهجان، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.