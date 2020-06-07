حملات مكثفة لتطهير وتعقيم كنائس بورسعيد (صور)

شنت أحياء محافظة بورسعيد، بالتعاون مع مركز مكافحة القوارض والحشرات، حملات مكثفة صباح اليوم الأحد، لتطهير وتعقيم كنائس المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.كما كثفت الأحياء أعمال تطهير وتعقيم مباني الأحياء، والمديريات، المراكز التكنولوجية، الوحدات الصحية، المستشفيات ومكاتب البريد، بالإضافة إلى البنوك والأسواق والشوارع وعمارات العزل المنزلي.من جانبه، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة والبعد عن التجمعات وعدم التكالب على الأسواق وارتداء الكمامات، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، مؤكدا أنه جرى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت الحيوية والطرق والمستشفيات عن طريق أطقم فنية تجوب كافة أنحاء المحافظة على مدى اليوم.