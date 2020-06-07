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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اطلبنا وهنجيلك».. فريق تعقيم «دليفري» في قرى الأقصر (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:25 ص
فريق تعقيم
فريق تعقيم
هدى الأمير
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"اطلبنا وهنجيلك"، شعار الذي رفعه فريق مواجهة فيروس كورونا في محافظة الأقصر، مستهلا أولى نشاطاته بقرية "المريس" بتعقيم الشوارع والمنازل بعد ظهور حالات إصابة بها، إسهامًا منهم في القضاء على الفيروس والعمل على تخفيف حالة العدوى بين المواطنين.

وقال بغدادي محمود، عضو فريق مواجهة كورونا، إن تنفيذ فكرة تعقيم المنازل والمناطق التي ظهر بها مصابين، تأتي في إطار مبادرة تحمل اسم "أكسر عجزك وحقق حلمك، وأبني بلدك"، وحمل أعضاء الفريق على عاتقهم العمل على المساهمة في القضاء على فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى والإصابة به بين المواطنين، من خلال الإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، فيما يتصل بالمواد المستخدمة في التعقيم، وكذلك حماية أعضاء الفريق خلال القيام بمهامهم من حيث ارتداء الزي المناسب التي يحمي أجسادهم وكذلك الأقنعة والقفازات الطبية.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفريق يضم كلًا من محمد العريان، وعمر محمود، إلى جانب عدد من الشباب المتطوعين، والذين بادروا بالانضمام في الفريق، لشعورهم بالواجب نحو أبناء بلدهم ومساعدتهم على تجنب الإصابة بالفيروس، وتعمل على تعقيم المناطق التي شهدت ظهور إصابات كورونا أو المخالطين لهم، وبناءً على طلب الأهالي يتوجه أعضاء الفريق إلى المنازل ويتم تعقيمها من خلال استخدام الكلور، ومواد أخرى للتعقيم، مؤكدا أن الفريق سيواصل مهام عمله الذي يعتبره واجبًا وطنيًا حتى يستطيع المصريين تخطي تلك الأزمة بسلام.

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