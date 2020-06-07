9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8984 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 467 ألفا و673 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 2919 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى تسجيل 134 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 5859 وفاة.وأضاف البيان، أن 5343 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 226 ألفا و731 شخصًا، وذكر البيان أن 38.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.