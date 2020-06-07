سفارة كازاخستان بالقاهرة تنعي الدكتور عبد الرحمن حجازي

نعت سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الأحد، ببالغ الحزن والأسى الدكتور عبد الرحمن حجازي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي توفي أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وذكر بيان للسفارة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفقيد كان يعد أحد أبرز الرموز الثقافية المصرية العاشقة لكازاخستان، حيث قام بالتدريس لسنوات طويلة فى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور - مبارك) بكازاخستان، فضلا عن مشاركته الفعالة ودعمه لكافة الفعاليات الأدبية والثقافية التى تنظمها السفارة، مشيرا إلى أنه لعب دورا بارزا فى تعزيز العلاقات الثقافية بين كازاخستان ومصر.