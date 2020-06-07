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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة: تشغيل المصانع المتوقفة تماشيا مع سياسة الدولة

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:22 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن تشغيل مصانع تدوير المخلفات يأتي تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن المحافظة قد اتخذت خطوات متقدمة في ذلك المجال، حيث تم أيضا تسليم مصنع تدوير المخلفات بأبورواش لشركة لاتخاذ اللازم نحو تشغيله بطاقة استيعابية 1000 طن يوميًا ويتم البدء في التشغيل خلال شهرين.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير احتياجات مواطنيها.

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