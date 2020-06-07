توريد 133.4 طن قمح بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن أن الكميات الموردة من الأقماح اليوم فى بداية فتح التوريد بلغت 133 ألفا 477 طن قمح، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.وأكد المصيلحي استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.