تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع مديرية الطرق بالفيوم، بأعمال رصف ورفع كفاءة، عدد من الطرق والشوارع الداخلية بمدينة الفيوم، تحت إشراف نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمدينة الفيوم، وماهر عبدالتواب نائب رئيس المركز.ونفذت الوحدة المحلية لمدينة الفيوم أعمال رصف طريق منشأة عبدالله والذى يربط المدينة بالطريق الدائرى ومنها إلى منطقة عين السيليين السياحية وبحيرة قارون وكذلك منطقة وسط البلد وميدان السواقى بمدينة الفيوم، كما تم استكمال أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة المسلة وكذلك رصف شارع كوبرى الدار الرماد، بداية من مدخل شارع دار الرماد الجديد وحتى نهاية امتداد الشارع على بحر تنهلة، فى إطار خطة مدينة الفيوم برصف ورفع كفاءة كافة شوارع المدينة.وشنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الأمن، حملة لرفع وإزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية المخالفة بشوارع المدينة، تم خلالها رفع عدد من اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وتحرير محاضر لعدد من الإشغالات بحرم الطريق العام.