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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تدعم صندوق الطوارئ في كينيا لمكافحة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:09 ص
كورونا
كورونا
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أكدت حكومة الدنمارك ضرورة تقديم الدعم اللازم إلى صندوق الطوارئ في كينيا من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأعلن راسموس برين وزير التعاون الدنماركي من أجل التنمية أن حكومة بلاده قررت التبرع بمبلغ تعادل قيمته 22 مليون كرونه دنماركية لهذا الغرض.

وقال الوزير الدنماركي -في بيان صادر عن السفارة الدنماركية لدى نيروبي اليوم الأحد- إنه سيتم ضخ هذا المبلغ من خلال البنك الدولي، وسيتم استخدامه لدعم صندوق الطوارئ الكيني للحد من تفشي هذا الوباء العالمي، وأضاف قائلًا "تفشي وباء فيروس كورونا يبدو أمرًا حتميًا".

وحذر الوزير قائلًا: إذا لم تتم معالجة هذا الوضع بحسم، فإن هذا الوباء ستكون له عواقب مميتة للمعرضين لخطر الإصابة بهذا الفيروس، خاصة وأن النظام الصحي في كينيا يواجه تحديات".

وأكد الوزير الدنماركي التزام بلاده بالعمل على المستويين المحلي والدولي من أجل مكافحة وباء كورونا.

من جانبها، أشارت السفارة الدنماركية لدى نيروبي إلى أنه سيتم استخدام هذا المبلغ لتغطية تكاليف أجهزة طبية وأدوية وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة ومراكز الحجر الصحي والعلاج في كينيا.

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