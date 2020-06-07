مصرع طفلة غرقا بدمياط

لقيت الطفلة هدير حسن الباز، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة الوسطاني الجديدة للتعليم الأساسي، مصرعها على أثر تعرضها لحادث غرق، بعد أن سقطت في البحر، وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذها، ولكنها كانت قد لقت مصرعها صباح اليوم الأحد.تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، لإخراج الطفلة وإرسالها للعلاج عبر سيارات الإسعاف للمستشفى، ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، قبيل خروجها من المياه، وتم إبلاغ قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث ونقل الجثمان وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخطار ذوي الطفلة لاستلام جثمانها واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بها.