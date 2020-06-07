«التموين» تحرر 5 محاضر للمخالفين برأس غارب

كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، موظفي إدارة التموين بالمدينة، بالمرور على جميع المخابز بالمدينة ومتابعة أرصدة الدقيق، والتأكد من توافر رغيف الخبز وعدم وجود عجز بالأرصدة وتوعية المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات الآمنة بينهم للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".وأضاف رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، اليوم، أن إدارة التموين بالمدينة شنت حملة تموينية على المخابز للتأكد من وزن الرغيف وجودته، وتم تحرير 3 محاضر نقص ومحضرين عدم نظافة المخبز.وأوضح أنه تم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع العاملين بالمخابز، مؤكدًا أنه سيتم تحرير مخالفات لغير الملتزمين بتطبيق هذه الإجراءات، بتكليفات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، وتوفير أعلى معدلات الوقاية لهم، من تعقيم وتطهير لتلك الأماكن والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهم والتزام المخالفين باتباع الإجراءات ومعاقبة غير الملتزمين.