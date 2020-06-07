رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التموين» تحرر 5 محاضر للمخالفين برأس غارب

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:02 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
كتب- علي عواد
طباعة
كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، موظفي إدارة التموين بالمدينة، بالمرور على جميع المخابز بالمدينة ومتابعة أرصدة الدقيق، والتأكد من توافر رغيف الخبز وعدم وجود عجز بالأرصدة وتوعية المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات الآمنة بينهم للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، اليوم، أن إدارة التموين بالمدينة شنت حملة تموينية على المخابز للتأكد من وزن الرغيف وجودته، وتم تحرير 3 محاضر نقص ومحضرين عدم نظافة المخبز.

وأوضح أنه تم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع العاملين بالمخابز، مؤكدًا أنه سيتم تحرير مخالفات لغير الملتزمين بتطبيق هذه الإجراءات، بتكليفات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، وتوفير أعلى معدلات الوقاية لهم، من تعقيم وتطهير لتلك الأماكن والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهم والتزام المخالفين باتباع الإجراءات ومعاقبة غير الملتزمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

213 ألف جنيه فاتورة علاج مريض كورونا بمستشفى خاصة

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

شركة صينية تبدأ تجربة عقار للأجسام المضادة ضد كورونا على البشر

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية