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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري تستكمل تأهيل الترع والتحول للنظام الحديث وتدوير القمامة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:48 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، وتدوير القمامة وما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء الاستعداد  لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

ووجه عبد العاطي، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة إعداد تقرير أسبوعي يتضمن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه.

وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة أن يراعي قطاع الري أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل المنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع ومنشآتها.

كما أكد عبد العاطي أهمية إعداد نموذج متكامل لتنفيذ مشروعات ( تأهيل الترع والتحول للري الحديث وتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات، وضرورة الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات واتخاذ كافة الإجراءات حيال التأخر في استصدار اوامر التطهير.

وطالب بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة، فضلا عن  اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كافة محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، كما أكد على استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها  وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات.

ووجه بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا لإدارة موسم أقصى الاحتياجات بالشكل الأمثل وكذلك وضع آلية لمتابعة تنفيذ أعمال الانتقال من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وفى ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكد عبدالعاطى تطبيق كافة الإجراءات المحددة مسبقًا والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع كافة سبل الأمن والسلامة.

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