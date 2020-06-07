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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

273.1 ألف قنطار متري صادرات القطن المصرى

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:48 ص
القطن المصرى
القطن المصرى
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات القطن بلغ 1،273 ألف قنطار مترى خلال الفترة (ديسمبر 2019 - فيراير2020 ) مقابل 3،579 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 9،52٪ نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

وبلغ إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية 1،5 ألف قنطار مترى خلال الفترة (ديسمبر 2019 - فبراير 2020 ) مقابل 6،36 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 2،86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

وبلغت كمية الأقطان التى تم حلجها 9،868 ألف قنطار مترى خلال الفترة (ديسمبر 2019 - فبراير 2020 ) مقابل 5،1 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 8،42٪ وهذا نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

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