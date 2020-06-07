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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:43 ص
ارتداء كمامة
ارتداء كمامة
وكالات
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تسرع العديد من الشركات في مختلف المجالات في اليابان لتطوير أقنعة وجه باردة وجافة لمساعدة الناس في مواجهة حرارة الصيف المرتفعة القادمة، حيث يواصلون ارتداء الكمامات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد، أن الطلب يزداد على الأقنعة المناسبة للاستخدام الصيفي في اليابان وأجزاء أخرى من العالم، حيث يحذر الخبراء الطبيون من مخاطر مثل صعوبات التنفس والجفاف عند ارتداء الكمامات العادية في الموسم الحار والرطب.

وتقدم شركات من مختلف الصناعات لم تنتج كمامات قبل ذلك أبدا حلولا، مع خبرتها الخاصة التي تتباين من مواد التبريد عالية التقنية إلى الأفكار المثيرة للاهتمام مثل وضع عبوات من غازات التبريد داخل الأقنعة.

وتدخل عدة شركات بنشاط سوق الكمامات الصيفية بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ بالكامل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في 25 مايو.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في أبريل، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وحث الشركات على تعليق العمل أو تقصير ساعات العمل في محاولة لمنع الفيروس من الانتشار.

وفي حين استؤنفت الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا، فإن الحكومة تدعو الناس إلى مواصلة ارتداء أقنعة الوجه في مواجهة موجة ثانية محتملة لانتشار الفيروس.

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