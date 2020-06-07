البيرو تعانى من نقص حاد فى الأوكسجين الطبى وسط أزمة كورونا

تواجه البيرو، الدولة الثانية الأكثر تضررًا من وباء "كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، نقصًا حادًا في الأوكسجين الطبي، كما أقر السبت وزير الصحة.ومع وجود 9500 مريض بـ"كوفيد-19" فيها، تقترب المستشفيات في البلاد من حافة الانهيار، لا سيما بسبب نقص الأوكسجين، الذي صنفته السلطات الخميس "موردًا استراتيجيًا".ووفق مصادر وزارة الصحة، ينقص البلاد نحو 8 آلاف عبوة من الأوكسجين الطبي، لا يمكن للمصانع المثقلة بالطلب المرتفع تصنيعها.وأعلن وزير الصحة، فكتور زامورا: "كونوا حذرين، هذا ليس وقت الإصابة بالمرض، اليوم، وأكثر من ما مضى، هذا ليس وقت الإصابة بالمرض، لأن نظامنا الصحي تأثر بشكل كبير".وتسجل البيرو نحو 190 ألف إصابة، بينها 5301 وفاة، وفق الأرقام الرسمية، أي بزيادة 139 وفاة خلال 24 ساعة.وتخضع البلاد منذ 83 يومًا لعزل إلزامي، تسبب بفقدان أربعة من بين كل عشرة بيروفيين لمداخيلهم، وفق مركز "إيبسوس".