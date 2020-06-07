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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:06 ص
الطيران التركى
الطيران التركى
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قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية "إلكر أيسي" إن العواقب الإقتصادية للأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤثر على الشركة لمدة خمس سنوات.

وأضاف إلكر أيسي - في حديث لصحيفة حرييت التركية اليومية - أنه من بين الآثار المباشرة تأجيل شراء حوالي 20 طائرة بوينج وإيرباص جديدة، أمرت في 2018 بتوسيع الأسطول.

كما سيتم قطع بعض الخدمات على متن الطائرة مثل: توزيع وجبات مجانية، على الرحلات القصيرة، ومن المحتمل خفض الرواتب على الرغم من أن شركة الطيران قالت إنها تريد الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية على الأقل حتى العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، قبل التوقف النهائي بسبب تفشى الفيروس، انخفض الركاب بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي.

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