اليابان تطلب فحصًا لكورونا ومسارًا لتخفيف القيود على السفر

ذكرت مصادر حكومية ييابانية، أنه في الوقت الذي تدرس فيه اليابان سبل تخفيف القيود على السفر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، سيُطلب من المسافرين من وإلى البلاد الخضوع لفحص للكشف عن الفيروس وتقديم مسار الرحلة.وتجري اليابان بالفعل محادثات مع تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا لإعادة فتح الحدود بشكل متبادل، حيث يعد رجال الأعمال والمهنيين مثل الأطقم الطبية هى المتوقع أن يتم تتبعهم بسرعة.وبموجب الخطة، سيتعين على المسافرين الذين يغادرون اليابان أولًا الحصول على نتيجة سلبية في تفاعل البوليميراز المتسلسل أو فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سى أر) والذي سيقدمونه بعد ذلك إلى سفارة الدولة التي يعتزمون زيارتها، وخلال أول أسبوعين، سيُطلب من المسافرين أيضًا الإقامة في فندق وستكون هناك قيود على تحركاتهم باستثناء التنقل إلى العمل وحظر استخدام وسائل النقل العام.وقالت المصادر، إنه من المحتمل أن يحسب الأسبوعين من وقت تأكيد نتيجة فحص سلبي للفيروس، على الرغم من أنه قد يكون من تاريخ الوصول.وتفرض اليابان حاليًا حظر دخول إلى 111 دولة ومنطقة وتحث مواطنيها على تجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى الخارج، وانخفضت حركة المرور الداخلية والخارجية بأكثر من 99 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مما وجه ضربة قوية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.