رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تطلب فحصًا لكورونا ومسارًا لتخفيف القيود على السفر

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:05 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت مصادر حكومية ييابانية، أنه في الوقت الذي تدرس فيه اليابان سبل تخفيف القيود على السفر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، سيُطلب من المسافرين من وإلى البلاد الخضوع لفحص للكشف عن الفيروس وتقديم مسار الرحلة.

وتجري اليابان بالفعل محادثات مع تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا لإعادة فتح الحدود بشكل متبادل، حيث يعد رجال الأعمال والمهنيين مثل الأطقم الطبية هى المتوقع أن يتم تتبعهم بسرعة.

وبموجب الخطة، سيتعين على المسافرين الذين يغادرون اليابان أولًا الحصول على نتيجة سلبية في تفاعل البوليميراز المتسلسل أو فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سى أر) والذي سيقدمونه بعد ذلك إلى سفارة الدولة التي يعتزمون زيارتها، وخلال أول أسبوعين، سيُطلب من المسافرين أيضًا الإقامة في فندق وستكون هناك قيود على تحركاتهم باستثناء التنقل إلى العمل وحظر استخدام وسائل النقل العام.

وقالت المصادر، إنه من المحتمل أن يحسب الأسبوعين من وقت تأكيد نتيجة فحص سلبي للفيروس، على الرغم من أنه قد يكون من تاريخ الوصول.

وتفرض اليابان حاليًا حظر دخول إلى 111 دولة ومنطقة وتحث مواطنيها على تجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى الخارج، وانخفضت حركة المرور الداخلية والخارجية بأكثر من 99 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مما وجه ضربة قوية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

سما المصرى فى المحكمة بالنقاب: «بلبس زى كل الناس».. والدفاع: «اشمعنى غيرها ما اتحاسبش»

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

شركة صينية تبدأ تجربة عقار للأجسام المضادة ضد كورونا على البشر

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

منوعات

الطيران التركى: قد نعانى من آثار أزمة كورونا لخمس سنوات

دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

وفاة راكب أمواج إثر هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقى الأسترالى

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-6-2020 فى محافظات مصر

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية