دراسة: عقار يعالج عسر الهضم قد يسهم فى علاج «كورونا»

أفاد باحثون أمريكيون بأن دواءًا متاحًا على نطاق واسع وغير مكلف يستخدم لتخفيف أعراض (عسر الهضم) قد يكون منافسًا جيدًا لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أولئك الذين لا تتطلب حالتهم المرضية الدخول إلى المستشفى.ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة (الجهاز الهضمي)، أنه تم الشعور بالتحسن من الأعراض المرضية لفيروس كورونا في غضون ما بين 24 إلى 48 ساعة من تناول عقار "فاموتيدين" المعالج لعسر الهضم.وينتمى عقار "فاموتيدين" (Pepcid AC) إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مضادات مستقبلات الهيستامين 2، والتي تقلل من كمية حمض المعدة المنتجة، ويمكن تناول فاموتيدين بجرعات 20-160 مجم، حتى أربع مرات في اليوم، لعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.وبالنسبة للنتائج، اختار فريق البحث من مركز السرطان في مختبر كولد سبرينج هاربور بالولايات المتحدة 10 أشخاص (ستة رجال وأربع نساء) أصيبوا بعدوى فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد -19) وجميعهم تصادف أنهم كانوا يتناولون فاموتيدين أثناء مرضهم، وقد بدأ الجميع بتناول عقار "فاموتيدين" عندما كانوا يشعرون بالضعف الشديد مع فيروس كورونا المستجد، وكانت أعراضه مستمرة من يومين إلى 26 يومًا في تلك المرحلة.وكانت الجرعة الأكثر استخدامًا هي 80 مجم تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، ويبلغ متوسط فترة العلاج 11 يومًا، ولكنها تتراوح من 5 إلى 21 يومًا.وأظهرت النتائج أن جميع المرضى العشرة قالوا إن الأعراض تحسنت بسرعة في غضون 24-48 ساعة من بدء فاموتيدين وتزولت في الغالب بعد 14 يومًا.وأكدت الدراسة، أن التحسن كان واضحًا في جميع فئات الأعراض التي تم تقييمها، لكن أعراض الجهاز التنفسي مثل (السعال وضيق التنفس) تحسنت بسرعة أكبر من الأعراض الجهازية، مثل التعب، لم يعاني 7 من المرضى من أي آثار جانبية أثناء تناول فاموتيدين، وفي الحالات الثلاثة التي عانوا منها كانت هذه خفيفة، في حين يشير الباحثون إلى أن النتائج ربما تأثرت بـ "تأثير الدواء الوهمي"، والتذكر الضبابي، الذي أضاف إلى أن عدد المشاركين في دراسة الحالة كان صغيرًا.