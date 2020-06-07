الصين: سنجعل مصل كورونا «منفعة عامة» عندما يكون جاهزًا

قال وانج زيجانج، وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، اليوم الأحد، إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.وقال "وانج"، في مؤتمر صحفي في بكين، إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.