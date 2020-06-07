كوريا الجنوبية تسجل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 52 حالة في سول"عاصمة البلاد" وضواحيها.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي للمصابين عتبة الـ50 شخصًا.وذكرت السلطات الصحية، أن حصيلة الإصابات بلغت 11 ألفًا و776 شخصًا حتى منتصف ليل أمس، بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق له.ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرًا عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.