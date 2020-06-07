جو بايدن يعد بمحاربة العنصرية والسعى لإصلاح الشرطة

تعهد جو بايدن، نائب الرئيس السابق الذي يخوض الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، بمحاربة العنصرية والكفاح من أجل إجراء إصلاحات داخل الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي الشرطة.وتعرض "فلويد"، رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عامًا، للقتل على يد ضابط شرطة أمريكي وضع ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية الشهر الماضي.وألقي القبض على أربعة ضباط، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، فيما يواجه الآخرون اتهامات بالمساعدة والتحريض.وتحدث "بايدن"، في مقال للرأي نُشر في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، عن الحاجة إلى سياسات محددة وملموسة طال انتظارها لإبطال العنصرية الممنهجة.ووعد نائب الرئيس السابق قائلًا: "إذا تم انتخابي، فإنني ملتزم بإنشاء لجنة مراقبة وطنية للشرطة خلال 100 يوم من تولي المنصب".وقال بايدن أيضًا:"نحن بحاجة إلى تطبيق الشرطة المجتمعية الحقيقية، والتأكد من أن كل إدارة شرطة في البلاد تقوم بمراجعة شاملة لمن يجري توظيفهم وتدريبهم، مع قيام الحكومة الاتحادية بتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات".وأضاف:"لكن لا يمكننا الانتظار حتى تقوم قيادة جديدة بالاصلاحات"، ودعا الكونجرس إلى "اتخاذ إجراءات فورية" لحظر عمليات الخنق، ووقف نقل الأسلحة الحربية إلى قوات الشرطة المحلية، وتحسين الرقابة والمساءلة، ووضع معيار نموذجي لاستخدام ضباط الشرطة للقوة".وجدد بايدن قائلًا: "نحن بحاجة إلى العدالة ونحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي للشرطة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".وأضاف بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، "لقد وعدت عائلة جورج فلويد بأنه لن يصبح مجرد هاشتاج أخر".