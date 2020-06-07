متظاهرون يحاولون عبور جسر مانهاتن فى نيويورك

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل الآن، بأن متظاهرون يحاولون عبور جسر مانهاتن في نيويورك.ونقلت الفضائية، عن مراسلها، إن مطالب المتظاهرين تتلخص في تحقيق العدالة وتعديل قوانين الشرطة.هذا، وكانت سائل إعلام أميركية تداولت، في وقت سابق من اليوم، أن وزيرا العدل والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة عارضوا طلب الرئيس ترامب نشر قوات من الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.