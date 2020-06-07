تراجع التأييد لحزب المحافظين البريطانى مع ارتفاع عدد وفيات كوفيد-19

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نشرت في بريطانيا هبوط التأييد لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تراجع ثقة الناس في أسلوب معالجة الحكومة لجائحة فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس" من غير المرجح أن تسبب هذه الأرقام قلقًا فوريا لجونسون الذي لا يحتاج لإجراء انتخابات قبل عام 2024 بعد الحصول على أغلبية برلمانية كبيرة في ديسمبر.وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة من الوفيات في أوروبا جراء مرض كوفيد-19 مع وفاة أكثر من 50 ألف شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.