رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:10 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
ايهاب مصطفى
طباعة
في حوار لها مع مجلة الكواكب ذكرت النجمة إيمان أنها كانت من المعجبات الوالهات بفريد الأطرش، وكانت في صغرها تحتفظ بصوره بين طيات ثيابها، وكانت تنتظر أغانيه بشغف.

وواصلت إيمان:" في صغري حدث أنني تشاجرت مع إحدى زميلاتي في المدرسة وصفعتها لأنها قالت" فريد الأطرش دمه تقيل" ورغم أنهم قاموا بحبسي لمدة أربعة ساعات، إلا أنني كنت سعيدة لأنني انتقمت لفريد، والحقيقة أنني حاولت الاتصال به كثيرًا على هاتف بيته، لأعبر له عن إعجابي، ولكن كان أخيه فؤاد دائما ما يرد، ويخبرني أن الأستاذ فريد ذهب إلى مشوار أو في الحمام أو غيره.

وتابعت:" وشعرت بكراهية شديدة لفؤاد الأطرش، وذات يوم طلبت فريد ورد علي كالعادة فؤاد، ودارت بيننا مناقشة أو بعبارة أصح مشادة على النحو التالي..
- انت دمك تقيل
- وانتي كمان
- انا لو شفتك حاخنقك
- وانا كمان
- انت بارد اوي
- وانتي كمان
- لا.. ده انت زودتها خالص
- وانتي كمان
- انا هاجي أفهمك مركزك
- يبقى ذنبك على جمبك
- إيه.. حاتضربني
- جايز
- ده انا حاوريك
- ما تقدريش
- طيب.. استنى عليا.

وأغلقت السماعة وأنا غاضبة، وحدث أن جمعتني الظروف بفريد الأطرش في الأوبرج، وكان فريد صديقًا لبعض أفراد اسرتي، فرويت له قصة المحادثة مع فؤاد، والتقيت ابتسامة عريضة من فؤاد وهو يقول" أنتي اخدتيها جد يا مدموازيل؟"، وعاملني فؤاد بمنتهى الذوق واللياقة فاعتذرت له عن سلوكي، وكانت معرفة ثم استلطاف انتهى بزواج.

وفي الأخير قالت:" وعندما اراد فريد أن ينتج فيلمه الاخير" عهد الهوى"، ظل يبحث عن فتاة تقوم بدور أخته طويلًا ولم يجدها، وذات يوم عاد إلى البيت فنظر إلى طويلًا ثم صاح" وجدتها"، وأصبحت فجأة نجمة سينمائية.

موضوعات متعلقة

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

إصابة نقيب المهندسين بكورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

«المهن الموسيقية» تنفي إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

أغذية مفضلة لتقوية المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

دراسة تنهي أسطورة استخدام هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

«الحرمان العاطفي السبب».. استشارى نفسي يوضح سبب تكرار وقائع تعذيب القطط

جهود وزارة التموين في توفير السلع للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

بيت الياسمين تصدر «التصوف والمتصوفة» لـ عبدالله حسين

النبوي: لم يكتب أحد تاريخ الدولة المملوكية كالمقريزي

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر