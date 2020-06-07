"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

في حوار لها مع مجلة الكواكب ذكرت النجمة إيمان أنها كانت من المعجبات الوالهات بفريد الأطرش، وكانت في صغرها تحتفظ بصوره بين طيات ثيابها، وكانت تنتظر أغانيه بشغف.وواصلت إيمان:" في صغري حدث أنني تشاجرت مع إحدى زميلاتي في المدرسة وصفعتها لأنها قالت" فريد الأطرش دمه تقيل" ورغم أنهم قاموا بحبسي لمدة أربعة ساعات، إلا أنني كنت سعيدة لأنني انتقمت لفريد، والحقيقة أنني حاولت الاتصال به كثيرًا على هاتف بيته، لأعبر له عن إعجابي، ولكن كان أخيه فؤاد دائما ما يرد، ويخبرني أن الأستاذ فريد ذهب إلى مشوار أو في الحمام أو غيره.وتابعت:" وشعرت بكراهية شديدة لفؤاد الأطرش، وذات يوم طلبت فريد ورد علي كالعادة فؤاد، ودارت بيننا مناقشة أو بعبارة أصح مشادة على النحو التالي..- انت دمك تقيل- وانتي كمان- انا لو شفتك حاخنقك- وانا كمان- انت بارد اوي- وانتي كمان- لا.. ده انت زودتها خالص- وانتي كمان- انا هاجي أفهمك مركزك- يبقى ذنبك على جمبك- إيه.. حاتضربني- جايز- ده انا حاوريك- ما تقدريش- طيب.. استنى عليا.وأغلقت السماعة وأنا غاضبة، وحدث أن جمعتني الظروف بفريد الأطرش في الأوبرج، وكان فريد صديقًا لبعض أفراد اسرتي، فرويت له قصة المحادثة مع فؤاد، والتقيت ابتسامة عريضة من فؤاد وهو يقول" أنتي اخدتيها جد يا مدموازيل؟"، وعاملني فؤاد بمنتهى الذوق واللياقة فاعتذرت له عن سلوكي، وكانت معرفة ثم استلطاف انتهى بزواج.وفي الأخير قالت:" وعندما اراد فريد أن ينتج فيلمه الاخير" عهد الهوى"، ظل يبحث عن فتاة تقوم بدور أخته طويلًا ولم يجدها، وذات يوم عاد إلى البيت فنظر إلى طويلًا ثم صاح" وجدتها"، وأصبحت فجأة نجمة سينمائية.