أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت مديرة أعمال الفنان كريم قاسم إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يُعاني من المرض منذ فترة.وكشفت مديرة أعمال كريم قاسم، في بيان لها، أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي وتعليمات الطبيب في هذا الأمر.من جانبه قال الفنان كريم قاسم، في أول تعليق له عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، في تصريح لـ«الدستور»، إن حالته الصحية مستقرة ولا داعى لقلق الجمهور، متابعًا: «أنا كويس والله».وعن إصابته خارج القاهرة في حفل خاص بالجونة، فقد نفي كريم قاسم هذه الشائعة، قائلا: «أنا مخرجتش من البيت من أول شهر رمضان».وشارك كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي في بطولة مسلسل «لما كنا صغيرين» مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسىرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.