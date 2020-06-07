الحركة الوطنية الليبية: إعلان القاهرة يلبى طموحات الشعب الليبى

أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية دعمها للمبادرة المصرية المُتضمنة في إعلان القاهرة، والتي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، معتبرة إياها ملبية لطموحات وغايات الشعب الليبي في إعادة بناء الدولة، والتخلص من الإرهاب والمرتزقة، ووقف العدوان، فضلًا عن مراعاتها لكل المعطيات التي تؤسس لحل سلمي يرضي جميع الأطراف.ودعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان أصدرته، مساء السبت، كافة الأطراف لقبولها واستغلال هذه الفرصة والتعامل معها بجدية.وأكدت أن الأمر يتطلب انتخاب الإدارة الانتقالية للبلاد بشكل مباشر من الشعب، من خلال انتخابات نزيهة بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، على أن يضم الحوار السياسي جميع الأطراف والمكونات الليبية، من خلال قواها الفاعلة الممثلة لها، وباختيارها الحر، بعيدًا عن أسلوب القوائم المعدة مسبقًا الذي انتهجته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مع التشديد على استثناء الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتي هي أساس المشكلة التي تعانيها البلاد اليوم.وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر مشترك من قصر الاتحادية، ظهر أمس، إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.وارتكز الإعلان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.