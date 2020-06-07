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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: إسبر وميلى لم يرفضا الإدلاء بإفادتهما بشأن انتشار القوات فى واشنطن

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:38 ص
إسبر وميلى
إسبر وميلى
وكالات
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نفى البنتاجون صحة الأنباء حول رفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي، الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب بشأن انتشار القوات في واشنطن.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، قال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن إسبر وميلي لم يرفضا الإدلاء بالإفادة أمام لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب، مثلما نقل البعض.

وأشار إلى أن الفريق المختص بالشؤون القانونية للبنتاجون لا يزال يبحث الموضوع مع اللجنة في مجلس النواب بشأن طلبها، وأن البنتاجون ملتزم بأن يوفد وزير شؤون الجيش رايان ماكارثي، ورئيس أركان القوات البرية جيمس ماكونفيل، وقائد الحرس الوطني في واشنطن ويليام ووكر، لإطلاع اللجنة على الأمور الخاصة بانتشار الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان الديمقراطيون بمجلس النواب قد انتقدوا إسبر وميلي لرفضهما المثول أمام لجنة شؤون القوات المسلحة الأسبوع المقبل.

وطالبهما رئيس اللجنة النائب الديمقراطي آدم سميث بذلك على خلفية تهديد الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال العنف التي اندلعت مع الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيسوتا.

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