السعودية: المملكة وأشقائها يرون أن المجال مفتوح للتفاهم مع القطريين

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الأحد، إن عودة العلاقات مع قطر مشروطة باستجابتها لمطالب دول "الرباعي العربي"، ومنها إنهاء وجود تركيا العسكري وخفض علاقاتها مع إيران.وأضاف المعلمي في مداخلة تلفزيونية مع "بي بي سي" نقلتها صحيفة عكاظ السعودية: "إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر، سيحتضن "الرباعي العربي" قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي".وفي رد على سؤال: "هل من الممكن أن تستجيب القيادة في قطر لهذه الشروط؟"، أجاب المعلمي، أن المملكة "مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب، فيمكنها العودة وترفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن، وهو بيد القيادة القطرية، والمملكة العربية السعودية وشقيقاتها كثيرًا ما يعتبّرون أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة".يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، مر ثلاث سنوات على قرار دول الرباعي العربي ( مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقرارها.