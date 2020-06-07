أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 7- 6- 2020
الأحد 07/يونيو/2020 - 07:20 ص
وسام عطيةطباعة
رصد موقع «الدستور» استقرار اسعار الدولار لليوم الثاني علي التوالي، بعد أن أرتفع بداية من الخميس الماضي بشكل مفاجئ في جميع البنوك المصرية.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولاراليوم الأحد 7-6-2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، كما يرجع سبب أرتفاع الأسعار في مصر إلي سداد الدولة المصرية الأقساط وفوائد الديون الخارجية، إلا أنه يعكس مدى قدرة والتزام الدولة بسداد ديونها السيادية للمؤسسات المالية العالمية، وقوة اقتصادها في ظل تأثر اقتصاديات كبرى وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل أزمة كورونا.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولاراليوم الأحد 7-6-2020 في البنوك:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.
بنك البركة
16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك HSBC
16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، كما يرجع سبب أرتفاع الأسعار في مصر إلي سداد الدولة المصرية الأقساط وفوائد الديون الخارجية، إلا أنه يعكس مدى قدرة والتزام الدولة بسداد ديونها السيادية للمؤسسات المالية العالمية، وقوة اقتصادها في ظل تأثر اقتصاديات كبرى وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل أزمة كورونا.