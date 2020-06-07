أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 7- 6- 2020

سعر الدولاراليوم الأحد 7-6-2020 في البنوك:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

رصد موقع «الدستور» استقرار اسعار الدولار لليوم الثاني علي التوالي، بعد أن أرتفع بداية من الخميس الماضي بشكل مفاجئ في جميع البنوك المصرية.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ16.13 جنيه، و16.26 جنيه للبيع.بنك مصروصل إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.بنك عودة16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك الإسكان والتعمير16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك قناة السويس16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري16.13 جنيه للشراء - 16.23 للبيع.بنك البركة16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIB16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك HSBC16.15 جنيه شراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي16.15 جنيه للشراء - 16.25 جنيه للبيع.ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، كما يرجع سبب أرتفاع الأسعار في مصر إلي سداد الدولة المصرية الأقساط وفوائد الديون الخارجية، إلا أنه يعكس مدى قدرة والتزام الدولة بسداد ديونها السيادية للمؤسسات المالية العالمية، وقوة اقتصادها في ظل تأثر اقتصاديات كبرى وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل أزمة كورونا.