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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يشبه الحزب الشيوعى الصينى بانتهاكات النازية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:42 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطوات الحزب الشيوعي الصيني بممارسات النازيين في ألمانيا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وذلك في معرض تعليقه على قضية هونج كونج.

وقال "بومبيو"، في تصريح لصحيفة "ذي ديلي كولر"، إن "الوعود التي قطعها الحزب الشيوعي الصيني على نفسه بموجب اتفاقه مع المملكة المتحدة، والتي خرقها من خلال قرار حرمان شعب هونج كونج من الحريات التي وعد بها، تشبه بعض الوعود التي تم خرقها عندما تحركت ألمانيا ضد باقي أوروبا".

وتابع "بومبيو": "على الولايات المتحدة أن تواصل العمل الدبلوماسي مع الحزب الشيوعي الصيني من أجل حماية الأمريكيين بشتى الطرق الممكنة".

وأعاد "بومبيو" إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال، يوم الجمعة: "واشنطن تتوقع من الصين العودة إلى الوضع الذي كان قبل القرار الصيني بتطبيق قوانين بكين الأمنية في هونج كونج".

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا بشدة القرار الصيني تطبيق القانون الأمني الوطني الصيني في هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الاتفاق حول تسليم السيادة على المدينة من بريطانيا إلى الصين في 1997.

وأعلن "ترامب"، في وقت سابق، عن عدة إجراءات ردًا على القرار الصيني بشأن هونج كونج، بما في ذلك حرمان هونج كونج من العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن خطوة بكين تؤدي إلى تآكل الحكم الذاتي لهونج كونج.

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