بريطانيا تعتزم تخفيف إجراءات عزل فيروس كورونا

قالت صحف بريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم تخفيف قواعد العزل العام المفروضة والإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الإقتصادية لفيروس كورونا.وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن صحيفة صنداي تايمز قالت: "إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضًا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق".وأضافت الصحيفة أنه، سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارًا من 15 يونيو في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع.ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن، "بوريس يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبة الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف"، مضيفًا أن رئيس الوزراء يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين.من ناحية أخرى، قالت صحيفة صنداي تليجراف: "إن جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديدا كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر الماضي.يشار إلى أن المملكة المتحدة تحتل المركز الرابع -عالميا- في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 286 ألف إصابة، والمركز الثاني من حيث الوفيات بواقع أكثر من 40 ألف وفاة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس حول العالم 6.8 مليون مصاب، بينهم ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.