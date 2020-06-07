كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خبر إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده بحفل في مدينة الجونة الساحلية.وطمئن كريم قاسم جميع جمهوره بأنه بخير، قائلًا: "أنا الحمدلله كويس"، كما استنكر تداول هذه الشائعة في الوقت الذي لم يخرج من منزله.وأضاف "قاسم"، في تصريح لـ"الدستور": "أنا لم أخرج من منزلي منذ بداية شهر رمضان ولا أعلم مصدر الشائعة وأطمن جمهوري أنني بخير".وشارك كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسىرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.