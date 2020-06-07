بريطانيا تعيد فتح دور العبادة بدءًا من منتصف يونيو

أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، أن دور العبادة في المملكة المتحدة ستفتح جزئيا اعتبارا من 15 يونيو الجاري.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، توجه الوزير البريطاني بالشكر إلى كبار الشخصيات الدينية في البلاد على عملهم لضمان إعادة فتح دور العبادة "بشكل آمن".يذكر أن دور العبادة تم إغلاقها في بريطانيا في مارس الماضي ضمن الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سجلت نحو 285 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 40 ألف وفاة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة وفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.