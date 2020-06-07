الجيش الليبى يأسر عددًا كبيرًا من عناصر المليشيات جنوب سرت

تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، من أسر عدد كبير من عناصر مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بعد توقيف عدد من السيارات والآليات التي كانوا يستقلونها بعد تراجعهم وفقدانهم الاتصال بمجموعاتهم، حسبما أفادت قناة "ليبيا 24"، في خبر عاجل، قبل دقائق.هذا، وكان الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني، أعلن في وقت متأخر من مساء أمس، إرسال تعزيزات عسكرية من بنغازي إلى سرت لوقف هجمات تشكيلات تابعة للوفاق تقودها تركيا، وبث صورًا لتلك التعزيزات.وقبل قليل، أفادت شعبة الإعلام الحربي، بأن منصات الدفاع الجوي بالجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة سرت التي تبعد عن العاصمة طرابلس 450 كلم شرقًا.ويأتي ذلك بعد غارات جوية لطيران الجيش الوطني أجبرت، القوات المهاجمة على التراجع عن سرت بنحو 30 كيلومترًا، وذلك تزامنًا مع شن القوات الجوية سلسلة غارات على رتلًا عسكريًا تابعًا للميليشيات بمنطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراته غرب البلاد.